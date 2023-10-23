«Я попросил вежливо». Ферстаппен — о резких ответах Ламбьязе во время гонки Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил своё грубое высказывание по радио в адрес инженера команды Джанпьеро Ламбьязе во время гонки Гран-при США.

Напомним, по ходу гонки Ламбьязе обращался к Ферстаппену, и дважды получил резкие ответы. В первом случае Макс ответил: «Пожалуйста, ничего не говори в зонах торможения». «Я же сказал, не говори, когда я торможу, блин», — сказал Ферстаппен, когда к нему обратились во второй раз.

«Я просто не чувствовал тормоза. Я заблокировал передние колёса, попытался отрегулировать баланс и заблокировал задние. И это что-то очень странное, потому что обычно у меня никогда не возникает проблем с торможением. Я чувствовал себя не очень уверенно, поэтому вежливо попросил со мной не разговаривать. Вы смеётесь, но сначала я сказал «пожалуйста», — рассказал Ферстаппен на пресс-конференции после гонки.

Напомним, Ферстаппен выиграл гонку, несмотря на старт с 6-й позиции.