Баттон: без Ферстаппена «Ред Булл» был бы четвёртым в Кубке конструкторов

Чемпион мира 2009 года, а ныне телевизионный эксперт Формулы-1 Дженсон Баттон заявил, что без Макса Ферстаппена «Ред Булл» занимал бы в Кубке конструкторов только четвёртое место.

«Если исключить Макса из этого уравнения, то «Ред Булл» станет лишь четвёртой командой. Именно так на это нужно смотреть. Макс сильно меняет ситуацию, но между ним и Пересом огромная разница», — приводит слова Баттона Crash.net со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в текущем сезоне «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов. Макс Ферстаппен также досрочно завоевал свой третий титул чемпиона мира.

В минувший уикенд Ферстаппен выиграл свою 50-ю гонку в карьере. Он стал победителем Гран-при США, несмотря на старт с шестого места.