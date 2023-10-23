Хэмилтон опередил Пиастри и сравнялся с Расселлом в рейтинге пилотов Ф-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после сильного выступления на Гран-при США, который прошёл в минувшие выходные на «Трассе Америк» в Остине, вернулся в первую пятёрку сводного рейтинга оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет гонщикам по итогам каждого этапа.

Хэмилтон, до последнего круга прессинговавший Ферстаппена, получил за своё выступление 9 баллов из 10 возможных. В то же время Джордж Расселл и Оскар Пиастри выступили слабее, чем обычно, допускали ошибки и получили оценки в 6,5 и 6,0 балла соответственно.

В результате по средней оценке во всех прошедших в сезоне-2023 гонках Хэмилтон опередил Пиастри и сравнялся с Расселлом. При этом Джордж остаётся впереди напарника, поскольку, в отличие от него, получал максимальные оценки в десять баллов.

Пять лучших пилотов в рейтинге «Чемпионата»:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,1 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,3.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 7,6.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,4.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,4.

Сезон Формулы-1 продолжится 29 октября этапом в Мексике.