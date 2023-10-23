Норрис: с каждым обновлением «Астон Мартин» становится всё медленнее и медленнее

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о последних выступлениях «Астон Мартин». Напомним, канадец Лэнс Стролл финишировал в гонке Гран-при США девятым, а испанец Фернандо Алонсо сошёл во второй половине заезда.

«Астон»… Не знаю, мне кажется, что с каждым обновлением, которое они привносят, их машина становится всё медленнее и медленнее.

В начале года они гонялись с «Ред Булл», а сегодня я даже не знаю, где они финишировали. В квалификации их выбили в первом сегменте, да и в гонке у них были проблемы. Я не знаю, в чём заключаются их нынешние проблемы, но они были очень сильны. В первой половине сезона они набрали много очков, а после столкнулись с трудностями. У нас же всё наоборот», — приводит слова Норриса Total Motorsport.