Даниэль Риккардо прокомментировал 17-е место в гонке Гран-при США

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо объяснил своё невыразительное выступление в гонке Гран-при США, где он финишировал на 17-м месте.

«К сожалению, машина получила повреждения после отрезка на «харде», поэтому мы очень быстро начали терять темп. Я сказал команде: «Извините, но у меня нет темпа. Я действительно ничего не могу поделать». Мне ответили: «Да, где-то в передней части машины есть повреждения».

Я думаю, это были обломки. Они упомянули инцидент со Строллом. Да, мы были очень близки, но не думаю, что был контакт. Наверное, я наехал на какой-то мусор. Это сделало гонку довольно неприятной. Не буду врать — мы попадаем в десятку сильнейших только при лучшем раскладе, но если мы ещё и получаем повреждения… Ни о каких очках не может идти и речи.

Физически это была тяжёлая гонка, но я всё равно чувствовал себя нормально. Пожалуй, после спринта я чувствовал себя хуже, чем после гонки. В целом всё хорошо. Рука меня не беспокоила и уж точно не является оправданием плохого результата», – приводит слова Риккардо Sky Sports.