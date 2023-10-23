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Сайнс назвал свою главную проблему после Гран-при США

Сайнс назвал свою главную проблему после Гран-при США
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Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс подвёл итоги выступления команды на минувшем Гран-при США, который прошёл в Остине с 20 по 22 октября.

«Если бы вы сказали мне после спринта, что мы будем бороться с «Маклареном» и «Мерседесом», я был бы счастлив — особенно учитывая тот факт, что в какой-то момент Ландо был очень далеко впереди. Мы хорошо провели гонку и были довольно быстры, так что я доволен.

На что стоит обратить внимание, так это на квалификацию. Последняя пара квалификаций получилась непримечательной, но в гонках я был быстр. Я был быстр в Сузуке и хорошо показал себя здесь. Теперь мне нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуть квалификационный темп и при этом не сбавлять в гонках», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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