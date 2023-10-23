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Источник: строительство новой аэротрубы «Ред Булл» отложено, причины не раскрываются

Источник: строительство новой аэротрубы «Ред Булл» отложено, причины не раскрываются
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Известный журналист Сэм Коллинз сообщил, что австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» отложила строительство новой аэродинамической трубы.

«Строительство аэродинамической трубы «Ред Булл» отложено. Работа по строительству новой аэротрубы в Милтон-Кинсе идёт не по плану. Команда отозвала заявку на строительство нового объекта. А это значит, что шансов на начало работ в ближайшее время нет.

Также это означает, что новая аэродинамическая труба не принесёт команде большой пользы для работы над автомобилем 2025 года и скорее станет толчком к тому, чтобы начать реально использовать её для более значимой разработки автомобиля уже к 2026 году.

На данный момент команда продолжит работать со своей 75-летней аэротрубой в Твинвуде. Причины остановки работ пока не раскрываются, но, возможно, команде придётся найти новое место для строительства или существенно изменить планы», — написал Коллинз на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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