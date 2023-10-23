Пьер Гасли рассказал, какой подход помог ему набрать очки во время уикенда в США

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о своём выступлении в гонке Гран-при США, где он финишировал восьмым, но из-за дисквалификации Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и Шарля Леклера, представляющего «Феррари», переместился на шестую строчку.

«Я знал, что мне нужно держаться подальше от неприятностей, поэтому не было смысла рисковать всем с самого старта. И это принесло свои плоды. Мне удалось добиться хороших результатов в обеих гонках: седьмое место в спринте и восьмое место в гонке.

Я финишировал недалеко от «Мерседеса» Джорджа Расселла, но мы знаем, что ещё не готовы сражаться с этими парнями. Должен сказать, что в целом я доволен тем, как мы провели уикенд. Думаю, что это, наверное, наш самый насыщенный уикенд», — приводит слова Гасли Racingnews365.