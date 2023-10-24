Макс Ферстаппен оценил действия «Ред Булл» в контексте проблем с тормозами на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о проблемах с тормозами, возникших у него в гонке Гран-при США.

«У нас получилось хорошее начало. В то же время у меня действительно были большие проблемы с тормозами по сравнению со спринтерской гонкой. Это продолжалось на протяжении всей гонки и стало важным фактором, потому что у меня никогда не было особой уверенности при торможении. Но тем не менее как команда мы выбрали правильную стратегию, провели пит-стоп в нужное время и благодаря этому смогли преуспеть», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при США. Второй результат показал Ландо Норрис из «Макларена». Топ-3 замкнул Карлос Сайнс, представляющий «Феррари».

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: