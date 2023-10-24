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Хэмилтон предложил помощь пилотов Ф-1 для того, чтобы улучшить качество трассы в Остине

Хэмилтон предложил помощь пилотов Ф-1 для того, чтобы улучшить качество трассы в Остине
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Семикратный чемпион мира звёздный британец Льюис Хэмилтон согласился с мнением пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена о том, что трасса в Остине не соответствует уровню Формулы-1.

«Я согласен с Максом. Мне нравятся некоторые неровности, потому что они придают трассе характер, но их слишком много. Мы, пилоты, готовы обсудить это с ними и, возможно, помочь сделать трассу лучше.

На трассе от последнего поворота до стартовой прямой всё гладко, а дальше идут одни неровности. Мы можем подправить это и улучшить», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон финишировал вторым на Гран-при США, уступив чуть больше двух секунд победителю чемпионата, голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл». Леклер стал шестым. Однако позже стало известно, что машины пилотов не смогли пройти техническую проверку ФИА, из-за чего оба были дисквалифицированы.

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