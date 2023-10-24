Риккардо: Лоусон ещё найдёт способ пробиться на стартовую решётку Формулы-1

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо высказался по поводу молодого пилота Лиама Лоусона.

«Лиам проделал отличную работу в Остине. Что касается того, что у него нет места в следующем году, то я думаю, что это один из тех случаев, когда надо говорить о его молодости. Сейчас он на самой ранней стадии карьеры, поэтому ему надо просто проявлять упорство и продолжать работать.

Он очень хорошо сделал, что создал для себя возможность на будущее, и я думаю, что если он будет продолжать в том же духе, то его время обязательно придёт.

Карьера может продолжаться очень долго, а Лиам молод, ему только 21 год. Уверен, он найдёт способ пробиться на стартовую решётку Формулы-1», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

В сезоне-2023 Лоусон занимает второе место в личном зачёте японской Супер Формулы, уступая лидеру восемь очков за один этап до завершения чемпионата.