«Сильный удар по шансам догнать Переса». Брандл — о дисквалификации Хэмилтона на ГП США

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при США, а также обратил внимание на сокращение шансов Льюиса Хэмилтона («Мерседес») догнать Серхио Переса («Ред Булл») в общем зачёте пилотов. Сейчас в активе Хэмилтона 201 очко, у Переса их 240. Хэмилтон был дисквалифицирован, так как регламенту чемпионата на его болиде не соответствовала так называемая доска скольжения под днищем.

«Это был отличный уикенд для Ландо Норриса, занявшего четвёртое место в спринте и финишировавшего вторым в гонке, за счёт чего он помог «Макларену» обогнать «Астон Мартин» в Кубке конструкторов. Алонсо, Сайнсу, Норрису, Леклеру и Расселлу ещё есть за что побороться в общем зачёте. Дисквалификация Хэмилтона стала сильным ударом по его шансам в погоне за Пересом за второе место», — написал Брандл в свой колонке на Sky Sports.

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