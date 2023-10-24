Формула-1 готова радикально перестроить формат спринтерских гонок, названы подробности

Формула-1 готова рассмотреть возможность радикального обновления формата спринтерских гонок. Об этом информирует Motorsport, ссылаясь на свои источники. Поводом для изменений является растущее признание, что нынешняя система не доставляет достаточного удовольствия болельщикам.

Сообщается, что Формула-1 не боится действовать радикально и может полностью перестроить спринт, вместо того чтобы проводить незначительные изменения. По сведениям источника, несколько смелых идей уже было выдвинуто на рассмотрение.

Помимо прочего, говорится, что субботние спринты могут превратиться в отдельный чемпионат Формулы-1, поэтому любые очки, заработанные в этот день, не будут учитываться в общем зачёте пилотов. Это помогло бы избежать повторения сценария в Катаре, когда чемпион сезона (Макс Ферстаппен) был определён за счёт спринта, а не участия в главном Гран-при.

Кроме того, в качестве одной из идей, призванных побудить гонщиков более серьёзно относиться к формату спринта, может стать привлечение спонсора и, соответственно, предложение крупного денежного приза победителям – сумма может достигать $ 1 млн. Дополнительные элементы, которые позволят выделить спринт среди основного Гран-при, могут включать в себя обратный формат стартовой решётки.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?