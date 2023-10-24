Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На тестах Формулы-Е в Валенсии произошёл пожар

На тестах Формулы-Е в Валенсии произошёл пожар
Комментарии

Во время предсезонных тестов Формулы-Е в Валенсии произошло возгорание. Опасный инцидент случился в здании боксов.

Отмечается, что персонал был эвакуирован. В настоящий момент проводятся работы над локализацией очага возгорания. О пострадавших пока никакой информации нет.

Фото: https://twitter.com/Smackley27

Напомним, участие в предсезонных тестах Формулы-Е в составе «Пенске» принимает российский пилот Роберт Шварцман.

В сезоне 2023 года Формула-E провела один организованный тест для новичков в Берлине, а также добавила в расписание свободную тренировку в Риме для пилотов, среди которых были действующий чемпион Формулы-2 Фелипе Другович и Роберт Шварцман с Виктором Мартинсом.

Ранее сообщалось, что Шварцман сядет за руль «Феррари» на тестах новичков FIA WEC.

Материалы по теме
Роберт Шварцман сядет за руль «Феррари» на тестах новичков FIA WEC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android