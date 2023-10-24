На тестах Формулы-Е в Валенсии произошёл пожар

Во время предсезонных тестов Формулы-Е в Валенсии произошло возгорание. Опасный инцидент случился в здании боксов.

Отмечается, что персонал был эвакуирован. В настоящий момент проводятся работы над локализацией очага возгорания. О пострадавших пока никакой информации нет.

Фото: https://twitter.com/Smackley27

Напомним, участие в предсезонных тестах Формулы-Е в составе «Пенске» принимает российский пилот Роберт Шварцман.

В сезоне 2023 года Формула-E провела один организованный тест для новичков в Берлине, а также добавила в расписание свободную тренировку в Риме для пилотов, среди которых были действующий чемпион Формулы-2 Фелипе Другович и Роберт Шварцман с Виктором Мартинсом.

Ранее сообщалось, что Шварцман сядет за руль «Феррари» на тестах новичков FIA WEC.