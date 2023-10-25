Льюис Хэмилтон будет выпускать безалкогольную текилу под брендом Almave

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что будет заниматься производством безалкогольной текилы под брендом Almave.

«Я всегда любил текилу за её вкус, но бывают случаи, когда я не хочу употреблять алкоголь, и я знаю, что сейчас растёт количество людей, которые думают так же. Именно это побудило меня объединиться с Иваном Салданьей и Casa Lumbre, потому что я знал, что если кто и сможет создать именно тот напиток, что мне нужен, то это они.

С Almave мы создали высококачественный продукт, который не ставит под угрозу качество и вкус текилы и обеспечивает по-настоящему аутентичный вкус голубой агавы, но без алкоголя. Мы сохранили наследие и традиции производства текилы, но то, что мы придумали, – совершенно уникальный напиток», — приводит слова Хэмилтона wwd.