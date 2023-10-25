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Льюис Хэмилтон будет выпускать безалкогольную текилу под брендом Almave

Льюис Хэмилтон будет выпускать безалкогольную текилу под брендом Almave
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Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что будет заниматься производством безалкогольной текилы под брендом Almave.

«Я всегда любил текилу за её вкус, но бывают случаи, когда я не хочу употреблять алкоголь, и я знаю, что сейчас растёт количество людей, которые думают так же. Именно это побудило меня объединиться с Иваном Салданьей и Casa Lumbre, потому что я знал, что если кто и сможет создать именно тот напиток, что мне нужен, то это они.

С Almave мы создали высококачественный продукт, который не ставит под угрозу качество и вкус текилы и обеспечивает по-настоящему аутентичный вкус голубой агавы, но без алкоголя. Мы сохранили наследие и традиции производства текилы, но то, что мы придумали, – совершенно уникальный напиток», — приводит слова Хэмилтона wwd.

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