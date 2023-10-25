Стролл сказал, как оценивает своё выступление в сезоне-2023

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл оценил своё выступление в нынешнем сезоне. Напомним, на данный момент, после 18 этапов, канадец занимает 11-е место в личном зачёте.

«Если говорить о команде, я считаю, что сезон получился сильным. Мы добились огромного прогресса по сравнению с прошлым годом. Команда провела большую работу, сделав машину, способную бороться в первой половине решётки.

Что же касается меня, то были и гонки, в которых я был доволен своим выступлением, и гонки, где я мог бы выжать из машины больше. И это не всегда коррелирует с финишной позицией. Бахрейн – хороший пример. Все поздравили меня с шестым местом после пропуска тестов из-за перелома запястий, но я завершил гонку, считая, что мог финишировать выше.

С другой стороны, во второй половине сезона у нас были проблемы с машиной, и были моменты, когда я был доволен, хоть мы и не набрали очки», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».