«Ред Булл» нанял Ферстаппену двух телохранителей на Гран-при Мексики

В ближайшие выходные, с 27 по 29 октября, состоится очередной этап сезона-2023 Формулы-1. Предстоящий этап пройдёт в Мексике, где любимцем публики является мексиканец Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл».

В связи с эмоциональностью мексиканских фанатов, которые в том числе освистывали напарника Переса Макса Ферстаппена на Гран-при США в Остине, в «Ред Булл» приняли решение о необходимости обеспечить Ферстаппену максимальную безопасность и нанять телохранителей. Это подтвердил советник команды Хельмут Марко.

«Макс на самом деле не хочет этого, но должен быть расслаблен. Мы несём за него ответственность, поэтому просто хотим, чтобы он был в безопасности», — сказал Марко F1-Insider.

Отметим, что в четырёх из последних пяти Гран-при Мексики победу праздновал Макс Ферстаппен. В прошлом сезоне Ферстаппен разделил подиум с Серхио Пересом, который финишировал третьим.