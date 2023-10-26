Вильядельпрат: если Хэмилтон и Ферстаппен будут в одинаковых болидах, то Макс победит

Бывший сотрудник команд Формулы-1, а ныне эксперт Хоан Вильядельпрат поделился мнением о том, кто из пилотов оказался бы сильнее, если бы они выступали в одинаковых болидах — Макс Ферстаппен или Льюис Хэмилтон.

«Главное — это то, что мы не знаем, насколько хорош «Ред Булл». Можно оценить «Мерседес», потому что в нём хороши и Джордж Расселл, и Хэмилтон. Однако этого нельзя сделать с «Ред Булл», так как «Ред Булл» — это Макс, а Серхио [Перес] отстаёт на секунду. При этом он неплохой гонщик, очень быстрый!

Думаю, что на сегодняшний день, если бы Ферстаппен и Хэмилтон были на одинаковых болидах, то Макс был бы первым. Считаю, что он обладает достаточной уверенностью. Язык тела, который вы видите, то, как он ведёт себя на уикендах, как управляет болидом и справляется с первыми кругами — в этом заключается его уверенность. Сейчас у него есть уверенность в том, что он неприкосновенен, и когда пилот Формулы-1, чемпион мира, достигает этой стадии, его очень трудно остановить», — приводит слова Вильядельпрата PlanetF1.