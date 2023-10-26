Президент ФИА: я подвергался нападкам из-за «Андретти», когда был в адском положени

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем рассказал о мощном психологическом давлении после смерти сына, когда ФИА рассматривала заявку «Андретти» на участие в Формуле-1.

«Я прошёл через ад. Мне атаковали даже после смерти моего сына. Они оскорбляли меня, пытались сломить — исключительно из-за того, что я запустил процесс выражения заинтересованности. Не забывайте, что у нас есть контракт, который допускает участие 12 команд.

Спрашиваю себя: «Что же я сделал, чтобы получать все эти оскорбления? Как можно отказать General Motors? Ради бога, они OEM-производители». Я оптимистично настроен на то, что Liberty Media не откажут. Это хорошо для бизнеса и автоспорта. Если появится ещё одна достойная, надёжная команда, я вновь запущу процесс выражения заинтересованности. Меня выбрали для того, чтобы заниматься спортом. Я ничего не кладу себе в карман. Акционеров нет. Нет совета директоров, который делил бы прибыль. Моя миссия отличается от их миссии», — сказал бен Сулайем Daily Mail.

Отметим, ФИА одобрила заявку «Андретти» на участие в «королевских гонках». Сейчас их заявка рассматривается Liberty Media и организацией Формулы-1. Сообщалось, что реальных рычагов для того, чтобы помешать участию «Андретти», не существует.

В марте 2023 года сын Мохамеда бен Сулайема в Дубае (ОАЭ) попал в ДТП с летальным исходом.