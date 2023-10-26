Стелла: с точки зрения чистой скорости Норрис может соперничать с Шумахером и Алонсо

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил о прогрессе Ландо Норриса и сравнил его с легендами автоспорта: семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером и действующим пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Думаю, что ингридиенты для того, чтобы Ландо достиг успеха на уровне этих пилотов, собрались вместе. Когда речь идёт о врождённой скорости, я думаю, что Ландо может конкурировать с такими громкими именами, как Шумахер и Фернандо Алонсо.

Настоящий фактор успеха заключается в том, чтобы всё больше и больше накапливать гоночный опыт, как можно сильнее улучшая навыки адаптации, потому что вы никогда не будете в идеальной ситуации. Ландо определённо находится на правильном пути, и свидетельством этого является то, что как только у него появилась машина, способная бороться за подиум, он сразу же оказался там.

Я считаю, что мы должны предоставить ему болид, с которым он сможет капитализировать свои возможности. Прежде всего у Ландо есть особенность, свойственная некоторым другим топовым пилотам, с которыми мне довелось работать — его восприятие времени увеличено. Он говорит о том, что происходит за полсекунды, как будто это занимает целый час. Способность воспринимать и выделять все мелочи, происходящие с его точки зрения как пилота или происходящие с машиной, впечатляет», — заявил Стелла в подкасте Beyond The Grid для официального сайта Формулы-1.