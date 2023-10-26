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Председатель стюардов рассказал, с кем из руководителей команд Ф-1 боится пересекаться

Председатель стюардов рассказал, с кем из руководителей команд Ф-1 боится пересекаться
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Руководитель стюардов Междунарожной автомобильной федерации (ФИА) Тим Майер рассказал о своих взаимоотношениях с руководителем «Хааса» Гюнтером Штайнером, заявив, что он является тем человеком, с которым команда стюардов остерегается вступать в перепалки.

«Что он за персонаж? Я могу вас заверить, что вы не хотели бы пересекаться с ним в комнате для стюардов! Мне довелось получить много удовольствия от общения с ним в Монако, где я был стюардом. Я не злюсь, когда он матерится и называет меня различными словами. Мне просто нужно держать в уме, что всё это страсть.

Однако в четверг перед Гран-при США он самостоятельно отправился на встречу со всеми маршалами, на которой провёл почти час, раздавая автографы и шутя. Он был просто фантастическим», — приводит слова Майера Crash.net со ссылкой на подкаст F1 Nation.

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