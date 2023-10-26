Эллиотт: доска скольжения на болиде Хэмилтона казалась нормальной после первой практики

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот рассказал о работе над болидом Льюиса Хэмилтона на Гран-при США и заверил, что после окончания свободной практики в пятницу на болиде семикратного чемпиона мира не было обнаружено нарушений, которые могли бы привести к его дисквалификации.

«Остин — это трасса с очень ухабистой поверхностью, поэтому вы немного более уязвимы в случаях, когда машина бьётся об асфальт. Мы просто не создали необходимую разницу по окончании первой свободной практики. Когда мы закончили настройки и проверили доску, всё выглядело нормально и не было тронуто после завершения практики, но результаты гонки говорят сами за себя.

Мы действовали не по правилам. Очевидно, нам следовало поставить наш болид чуть выше, чтобы оставить небольшой задел. Это, конечно, ошибка, которая вполне понятна на уикендах со спринтом, когда намного тяжелее привести всё порядок, особенно на ухабистой трассе.

Для нас будет уроком то, что мы должны оставлять больший запас на трассах с такими неровностями. Конечно, дисквалификация — серьёзный удар. Это неприятное чувство. Это больно, все это осознают. Все расстроены и в некоторой степени смущены, потому что нам абсолютно не нравится нарушать правила и просто сокрушаться о потерянных очках», — приводит слова Эллиота F1i.

Напомним, помимо Хэмилтона, на Гран-при США за аналогичное нарушение, связанное с недостаточной толщиной планки скольжения, был дисквалифицирован пилот «Феррари» Шарль Леклер.