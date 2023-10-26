Источник: Норрис отказался от контракта с «Ред Булл» на сезон-2024 из-за веры в «Макларен»

Обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о том, что «Ред Булл» всерьёз рассматривал кандидатуру британского пилота Ландо Норриса в качестве напарника трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, а также поведал о причинах, по которым пилот «Макларена» отказался от идеи присоединиться к «быкам».

«Несколько недель назад ходили смутные разговоры о том, что «Ред Булл» надеется выкупить Ландо Норриса, несмотря на его контракт с «Маклареном», для участия в гонках в напарниках с Максом Ферстаппеном в сезоне-2024. Все это отрицали, но дискуссии, определённо, имели место быть. Мне сказали, что в конце концов Ландо отказался от этого, вероятно, потому что выступления «Макларена» улучшились», — написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что Ландо Норрис проводит свой пятый сезон в Формуле-1. В личном зачёте сезона-2023 он занимает шестое место и сохраняет математические шансы на борьбу за второе место.