Сейвуд назвал сценарий, при котором Ф-1 и нынешние команды не допустят прихода «Андретти»

Известный журналист в автоспорте Джо Сейвуд назвал сценарий, при котором Формула-1 и нынешние команды не допустят прихода «Андретти».

«Команды не имеют права голоса при принятии фактического решения, но руководство Формулы-1 заинтересовано в том, чтобы выяснить, перевешивает ли ценность «Андретти» необходимые жертвы. Фанатам это может показаться хорошей идеей, но стоит ли это тех денег, которые это всё будет стоить? Формула-1 явно не хотела оказаться в таком положении, но президент ФИА Мохаммед бен Сулайем добился этого, и в итоге это закончилось не очень хорошо. ФИА потребовалось шесть месяцев, чтобы пройти процедуру оценки бизнеса, и, по логике вещей, в Формуле-1 это может занять столько же времени, так что, возможно, мы больше вообще ничего не услышим до весны 2024 года.

Это не устраивает «Андретти», которая хочет оказаться в заявке на 2025 год, но к тому времени ей будет слишком поздно заключать сделку с поставщиками двигателей. Потому что им нужно больше времени, чтобы внедрить все детали. «Андретти» может настаивать на сделке по двигателю на 2026 год, если у неё будет заявка, но пока её нет, команда ничего не может с этим поделать.

Тем временем Формула-1 ведёт переговоры о новом Договоре согласия на 2026 год, и «Андретти» не будет участвовать в этом процессе, поэтому, если различные стороны согласятся, что количество заявок должно быть сокращено до 10, американская команда мало что сможет с этим поделать», – написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, ФИА одобрила заявку «Андретти» на участие в «Королевских гонках». Сейчас их заявка рассматривается Liberty Media и организацией Формулы-1. Сообщалось, что реальных рычагов для того, чтобы помешать участию «Андретти», не существует.