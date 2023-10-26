Экс-пилот Формулы-1 Никита Мазепин встретился с Хасбиком

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с популярным блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик.

«Бизнес, бизнес», — подписал фотографию Мазепин.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Отметим, что у Хасбика есть многолетний контракт с промоушеном UFC. Сообщалось, что соглашение блогера подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Мазепин ранее выступал в Формуле-1 за команду «Хаас». После начала СВО американский гоночный коллектив принял решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты Дмитрий Мазепин.

Никита Мазепин показал, как тренирует шею: