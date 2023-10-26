Ральф Шумахер поддержал «Ред Булл» в том, что команда развивает болид под Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением насчёт того, что «Ред Булл» развивает болид под своего лидера голландца Макса Ферстаппена, а не под мексиканца Серхио Переса.

«Макс имеет вес. Каждый великий чемпион старается адаптировать машину к своим потребностям, а также помогает ей развиваться. Так было с моим братом (Михаэлем Шумахером), с Сенной и с Льюисом Хэмилтоном.

Менее успешному напарнику по команде приходится с этим мириться. У каждого гонщика есть задача, которая заключается в том, чтобы убедить команду в своих силах. Коллектив в Формуле-1 всегда встанет на сторону гонщика, который приносит больший успех. Так устроен этот бизнес.

Перес управляет той же машиной, что и Ферстаппен, но не успевает за ним. В то же время гонка в Остине вышла неплохой. Но пилот «Ред Булл» просто не может праздновать завоевание пятого места, на котором Серхио располагался до дисквалификации Хэмилтона», – приводит слова Ральфа Шумахера F1-Insider.