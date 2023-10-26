В «КАМАЗ-мастер» сделали заявление после столкновения с багги Нифонтовой на тестах

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова сообщила, что во время тестов по ралли-рейдам перед этапом Баха «Пески Арчеды» в рамках чемпионата России в её багги врезался «КАМАЗ». Инцидент, по словам Нифонтовой, произошёл из-за неудовлетворительной работы организаторов соревнований.

«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «КАМАЗом», – написал Нифонтова на своей странице в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал тим-менеджер команды «КАМАЗ-мастер» Олег Кулаков:

«Честно говоря, описанный инцидент не был замечен ни одним из наших экипажей. И уж поверьте, если бы заметили, то точно не уехали бы с места не убедившись, что всё в порядке. По всей видимости Анастасия Нифонтова догнала одну из наших машин во время тестов и попыталась обогнать справа. Это довольно небезопасный манёвр. У грузовика справа всегда слепая зона, тем более в условиях плохой видимости и скользкой трассы, когда большой спортивный грузовик в силу особенностей рельефа может бросать из стороны в сторону, и это трудно контролируется пилотом. В любом случае наши искренние извинения Анастасии. Готовы помочь в устранении повреждения заднего колеса её машины, чтобы завтра она спокойно стартовала в гонке».