Хэмилтон — про фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом: такого раньше никогда не было

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон высказался о съёмках фильма о Формуле-1, сопродюсером и консультантом которого он является. Главную роль в киноленте играет знаменитый американский актёр Брэд Питт.

«Здорово, что мы приступаем к вещам, которых раньше никогда не делали. Мне и вправду кажется, что была проделана потрясающая работа. Мы работаем изо всех сил, чтобы убедиться, что этот легендарный вид спорта будет показан в своём истинном виде. Здорово, что руководство Формулы-1 пошло нам на уступки, позволив находиться на трассе дополнительной команде. Такого раньше никогда не было», — приводит слова Хэмилтона Total Motorsport.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Ранее технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот рассказал о работе над болидом Льюиса Хэмилтона на Гран-при США.