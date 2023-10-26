Албон: Ваулз знает, как действовать, чтобы вернуть «Уильямс» на вершину Формулы-1

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал, что руководитель команды Джеймс Ваулз планирует вернуть британский коллектив на вершину Формулы-1.

«Работа в команде изменилась. Я отработал один сезон под руководством Йоста (Капито), а теперь почти ещё один сезон под руководством Джеймса. И мне кажется, что области, в которых, как им казалось, команда нуждается в улучшении, они очень похожи. И в целом, как мне кажется, я хорошо ладил с Йостом, а сейчас хорошо лажу с Джеймсом.

Очевидно, что Джеймс пришёл в команду с опытом, который он получил в «Мерседесе». Но при этом у них есть разница в характере и подходе к работе. С учётом знаний и опыта Джеймса у него есть чёткий план того, как нужно действовать, чтобы вернуть команду наверх», – приводит слова Албона GPFans.