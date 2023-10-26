Джеймс Эллисон высказался насчёт дисквалификации Льюиса Хэмилтона на Гран-при США

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о дисквалификации пилота Льюса Хэмилтона на Гран-при США из-за того, что у болида команды доска скольжения под днищем не соответствовала регламенту Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Когда мы завершили настройки болида, мы проверили планку под днищем, и всё выглядело нормально. По окончании первой тренировки планка вообще выглядела нетронутой. Но результаты гонки говорят сами за себя.

В конце гонки наш болид признали нелегальным. И очевидно, нам следовало поднять наш болид немного выше, чтобы обеспечить себе чуть больший запас прочности. Естественно, это наша ошибка. Это вполне объяснимая ошибка в спринтерский уикенд, где гораздо сложнее всё сделать правильно, особенно на ухабистой трассе. Но это урок нам на будущее, чтобы мы могли сделать себе запас прочности на трассе с таким количеством кочек и неровностей.

Конечно, дисквалификация – серьёзный удар. Это отвратительное чувство. Это больно», – приводит слова Эллисона RaceFans.