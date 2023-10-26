Льюис Хэмилтон устроил вечеринку для своей собаки на её день рождения

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон устроил празднество для своего бульдога Роско. Недавно у домашнего питомца семикратного чемпиона Формулы-1 был день рождения – собаке исполнилось 11 лет.

Фото: Официальная страница собаки Хэмилтона в соцсетях

Фото: Официальная страница собаки Хэмилтона в соцсетях

Роско стал самой известной собакой в Формуле-1, когда Хэмилтон начал брать его на Гран-при. При этом пёс летал на частном самолёте британца. У аккаунта домашнего питомца в социальных сетях в настоящий момент почти 1 млн подписчиков.

В настоящий момент в активе Хэмилтона 201 очко в общем зачёте пилотов. Он занимает третье место. На второй позиции Серхио Перес из «Ред Булл» (240 баллов). Лидером является Макс Ферстаппен («Ред Булл»), досрочно завоевавший чемпионский титул (466 очков).

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