Леклер рассказал, почему дисквалификация на ГП США стала для него полной неожиданностью

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о дисквалификации, которую получил по итогам гонки Гран-при США Формулы-1. Дисквалификацию также заработал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Международная автомобильная федерация (ФИА) установила, что на болидах обоих пилотов регламенту не соответствовала так называемая доска скольжения под днищем, так как уровень её износа оказался выше, чем позволяет регламент.

«Честно говоря, это стало полной неожиданностью, потому что в пятницу, когда мы проверили машину, износ [планки] был нулевым. Не похоже, чтобы мы где-то касались земли, а потом начали гонку, и вдруг что-то изменилось – и вот мы уже нарушили правило. Нам нужно разобраться в этом вопросе, чтобы быть в состоянии предугадать, каков будет уровень износа. Есть много факторов, но, в конце концов, мы должны были предвидеть ситуацию лучше», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: