Боттас: в Остине ФИА должна была проверить доски скольжения на всех болидах

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас по результатам Гран-при США, проходившего на «Трассе Америк» в Остине, заявил, что Международной автомобильной федерации (ФИА) после гонки стоило проверить доски скольжения на всех болидах.

Напомним, что по результатам Гран-при пилот «Феррари» Шарль Леклер и бывший напарник Боттаса по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон получили диквалификации в связи с недостаточно толстой доской скольжения.

«У некоторых других команд тоже были проблемы с доской скольжения. Мы просто не можем управлять машиной достаточно низко, и мне кажется, что на трассах со столь низким механическим сцеплением на секциях со старым асфальтом, если у вас нет нагрузки и мощность излишне высока, вы теряете очень много. Чувствую, что из-за неровностей настройки сильно подвели меня. Мы могли поставить болид ниже, но тогда мы, вероятно, нарушили бы правила.

Если быть справедливым по отношению ко всем на такой трассе, то, вероятно, ФИА стоило проверить все машины. Конечно, некоторые машины сделали ставку на высоту дорожного просвета и жёсткость, а некоторые были более консервативными — возможно, как мы. Так что на такой трассе и в таких условиях, наверное, стоит проверять всех. Но я не знаю, возможно ли это с точки зрения имеющегося времени», — приводит слова Боттаса Speedcafe.