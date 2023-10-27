Жители Лас-Вегаса высказали недовольство проведением Гран-при Формулы-1

Чуть менее чем за месяц до Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября, местные жители начали высказывать своё недовольство по поводу организации гонки в их родном городе. Горожане возмущаются в том числе транспортной доступностью в преддверии Гран-при и завышенными ценами на билеты.

«Каждое утро приходится гадать, как передвигаться по дорогам. Прямо сейчас, если вы не знаете, куда ехать, вам может потребоваться 30 минут, чтобы проехать пару казино на Стрипе. А дальше будет ещё хуже», — приводит слова таксиста из Лас-Вегаса GPBlog со ссылкой на The Athletic.

«Как местный житель скажу, что все мои разговоры связаны с неудобствами из-за Гран-при. На самом деле никакого воодушевления по поводу этого мероприятия нет. Моё воодушевление пропало, когда я увидел цену в $ 1,500 за места на трибунах», — сказал ещё один житель Лас-Вегаса.