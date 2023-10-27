Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жители Лас-Вегаса высказали недовольство проведением Гран-при Формулы-1

Жители Лас-Вегаса высказали недовольство проведением Гран-при Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Чуть менее чем за месяц до Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября, местные жители начали высказывать своё недовольство по поводу организации гонки в их родном городе. Горожане возмущаются в том числе транспортной доступностью в преддверии Гран-при и завышенными ценами на билеты.

«Каждое утро приходится гадать, как передвигаться по дорогам. Прямо сейчас, если вы не знаете, куда ехать, вам может потребоваться 30 минут, чтобы проехать пару казино на Стрипе. А дальше будет ещё хуже», — приводит слова таксиста из Лас-Вегаса GPBlog со ссылкой на The Athletic.

«Как местный житель скажу, что все мои разговоры связаны с неудобствами из-за Гран-при. На самом деле никакого воодушевления по поводу этого мероприятия нет. Моё воодушевление пропало, когда я увидел цену в $ 1,500 за места на трибунах», — сказал ещё один житель Лас-Вегаса.

Материалы по теме
Несколько пилотов Формулы-1 примут участие в гольф-турнире в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android