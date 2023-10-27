Появилась инсайдерская информация о судьбе проекта «Ауди» в Формуле-1

Проект «Ауди», принадлежащий концерну «Фольксваген», в последнее время стал объектом обсуждений в мире Формулы-1 в связи с появляющейся информацией о том, что немецкая компания может свернуть свой проект в «королевских гонках».

Однако, согласно информации Racingnews365, эта информация может оказаться лишь спекуляцией, на что указывают многочисленные факты. Основным аргументом является то, что в «Ауди» активно занимаются приглашением нового персонала к сезону-2026. В тесном мире Формулы-1 это означает ужесточение конкуренции с другими командами на стартовой решётке.

Основной причиной спекуляций является возможная смена вектора в связи с кадровыми перестановками в «Фольксвагене», в результате которых компанию покинул Маркус Дюсманн, изначально лоббировавший идею вхождения «Ауди» в Формулу-1. Сообщалось, что преемник Дюсманна Гернот Дельнер, ранее работавший в «Порше», нацелен на передачу проекта своей бывшей компании — однако такое решение может привести к репутационным издержки, так как «Ауди» уже вложила в «Заубер» значительные средства.