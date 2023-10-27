Хэмилтон: «Ред Булл» совсем не помогает Пересу. Мне на его месте было бы очень сложно

Семикратный чемпион мира, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, заявив, что ему может быть психологически тяжело выступать за «быков», так как он зачастую сталкивается с внутрикомандной критикой, в том числе со стороны советника Хельмута Марко.
«Считаю, что его команда совсем ему не помогает. Знаю, что в «Ред Булл» много людей — и среди них есть те, кто влияет на него психологически и не поддерживает его должным образом. Если бы я слышал столь негативные вещи о себе каждый уикенд, мне было бы тяжело. Поэтому он в очень тяжёлом положении — но я думаю, что он знает, как справиться с этим.
У нас очень требовательный спорт, но что я могу сказать о Серхио Пересе, так это то, что он всегда возвращается, поднимается и продолжает стараться. В чём я уверен — в Мексике он покажет себя. Когда я был в Сильверстоуне, то был очень мотивирован. Уверен, с ним произойдёт то же самое.
Я был по-настоящему впечатлён им в начале сезона, потому что он очень хорошо пилотировал. Кажется, в какой-то момент он даже лидировал в личном зачёте, и я думал, что мы наконец-то видим лучшего Чеко… Но сезон очень долгий», — приводит слова Хэмилтона мексиканское издание Esto.
Отметим, что Хэмилтон является главным конкурентом Переса в борьбе за второе место в личном зачёте сезона-2023. За четыре этапа до конца чемпионата Люьис отстаёт от мексиканского пилота на 39 очков.