Формула-1, Гран-при Мексики — 2023: третья тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 28 октября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится третья свободная практика 20-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Мексики. Начало тренировки запланировано на 20:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший на тот момент двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте победу также одержал Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2023. Онлайн-трансляция третьей практики