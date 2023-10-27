Новый Ford Mustang GT сразился с турбированным Nissan Z в дрэг-битве

На YouTube-канале Sam CarLegion появилось видео, посвящённое состязанию нового Ford Mustang в спецификации GT 2024 года и японского спорткара Nissan Z 2023 года выпуска.

Участвующий в состязаниях Ford Mustang GT оборудован атмосферным пятилитровым двигателем V8, выдающим 480 лошадиных сил. В то же время на борту Nissan Z установлен трёхлитровый твин-турбо V6.

Права на видео принадлежат Sam CarLegion. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале SamCarLegion.

В начале видео два спорткара соревнуются в заездах с хода. В первом случае машины стартовали со скорости 50 км/ч — дистанцию быстрее преодолел Ford Mustang GT, однако во втором — со скорости 70 км/ч — быстрее был уже Nissan Z.

Затем состоялись два заезда с традиционным стартом с места. В первом случае водитель Ford Mustang GT допустил слишком большую пробуксовку на старте и уступил японскому спорткару. Во втором заезде Mustang взял реванш, а затем оказался сильнее в финале.

Ford Mustang разогнался до 60 миль/ч за 4,4 секунды и преодолел четверть мили за 12,5 секунды. Nissan Z был оказался на полсекунды медленнее.

Напомним, недавно в другом противостоянии японской и американской техники Acura NSX билась с новым Chevrolet Corvette Z51.