Хэмилтон назвал два этапа до конца сезона, на которых «Мерседес» будет бороться за победу

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился настроем на оставшиеся четыре этапа сезона-2023 и заявил, что ближайшие Гран-при Мексики и Гран-при Бразилии могут стать для его команды лучшими возможностями одержать победу.

«Я не могу объяснить, как сильно скучаю по победам. Прошло несколько лет, мне нравится процесс, нравится путешествие, в котором я был со своей командой, пытаясь вернуть её туда, где мы должны быть. Естественно, в конце сезона мы приближаемся к ним [«Ред Булл»], потому что они оставляют болид прежним и не развивают его. В какой-то момент мы неизбежно догоним их, но главное — убедиться, что мы не будем отставать от них на 1,5 секунды в первой гонке следующего сезона.

Всегда сложно сказать, на какой трассе вы будете хорошо выступать, но мы определённо сделали шаг вперёд. Не могу предсказать, в какой из следующих четырёх гонок мы будем на высоте. Думаю, мы были близки в Мексике в прошлом году, так что, надеюсь, в эти выходные мы окажемся немного ближе. Если у нас действительно сложится со стратегией в этот уикенд, то, возможно, мы сможем дать им настоящий бой.

В прошлом году Бразилия оказалась для нас по-настоящему отличной трассой, и если получится так, что мы снова будем рядом, то эти гонки будут для нас гораздо более сильными. Затем, когда мы отправимся в Абу-Даби, разрыв снова увеличится — так что именно на следующих двух этапах у нас будут наилучшие шансы», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.