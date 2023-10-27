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Расселл прокомментировал дисквалификацию Хэмилтона на Гран-при США

Расселл прокомментировал дисквалификацию Хэмилтона на Гран-при США
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о дисквалификации своего напарника Льюиса Хэмилтона на Гран-при США в Остине в связи с нарушением в толщине доски скольжения, установленной на болиде.

«Очевидно, что после одной тренировки в Остине мы провели все стандартные проверки, и после первой свободной практики доска выглядела абсолютно нормально. Поэтому не было причин вносить изменения после практики, но, конечно, мы оказались неправы. Определённо, обновления работали хорошо, и я считаю, что это было ясно по нашей производительности», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Отметим, что, помимо Хэмилтона, на Гран-при США по той же причине был дисквалифицирован пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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