Китайцы представили уникальный минивэн со встроенным летающим модулем

Китайская компания Xpeng представила уникальный модульный проект на базе минивэна со встроенным в багажник двухместным коптером. Транспортное средство, разработанное AeroHT, авиаподразделением Xpeng, представляет собой трёхостный минивэн, внутри которого сложен летающий модуль с вертикальным взлётом и посадкой.

Права на видео принадлежат Xpeng. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Xpeng AeroHT.

Базой аэромобиля является гибридный минивэн с колёсной формулой 6×6, который также способен выступать как зарядная станция для коптера. Коптер приводится в движение шестью роторами и оснащён кабиной с обзором 270 градусов.

Проект получил название Land Aircraft Carrier Modular Flying Car. Сообщается, что подобный вид техники будет эффективен в спасательных операциях. Создатели отмечают, что это не финальный дизайн, однако в Xpeng, где ранее начали разработку летающего суперкара eVTOL Flying Car, считают, что такая концепция аэромобиля более перспективна.