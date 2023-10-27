Хельмут Марко считает, что у «Астон Мартин» может быть спад, как у «Мерседеса»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил мнение, что в «Астон Мартин» может наступить затяжной кризис, подобный тому, что пережил «Мерседес» в текущем сезоне Формулы-1.

«Вы должны как можно раньше по ходу сезона получить представление, в каком направлении вы собираетесь двигаться в следующем году. Если вы допустите ошибку, вас может ожидать неприятное пробуждение в начале нового сезона. Подобный опыт был у «Мерседеса» в 2023 году», — приводит слова Марко GrandPrix.

Напомним, в начале текущего сезона «Астон Мартин» регулярно набирал очки и попадал на подиум усилиями опытного Фернандо Алонсо, но незадолго до летнего перерыва результаты команды значительно ухудшились.

«Астон Мартин» занимает пятую строчку в таблице Кубка конструкторов.