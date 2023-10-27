Ферстаппен — о спринтах: почему приходится снова и снова придумывать новые правила?

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему неинтересны спринтерские гонки в рамках Формулы-1. Напомним, руководство гоночной серии рассматривает изменение формата спринтерских гонок со следующего сезона, а также допускает введение отдельного спринтерского зачёта пилотов.

«Спринт для меня ничего не значит. Когда я пересекаю черту, я думаю: «Ок, завтра настоящая гонка». Организаторы могут делать всё, что хотят, но мне это неинтересно.

Почему приходится снова и снова придумывать новые правила, чтобы сделать спорт более увлекательным? Если у вас уже есть хорошие гонки, вам это не нужно. Оставьте всё как есть. В футболе правила остаются неизменными уже 100 лет. Я думаю, что то, что мы делаем, и так работает. Если вы убедитесь, что автомобили конкурентоспособны, а правила остаются неизменными в течение длительного времени, тогда пелотон автоматически уплотняется», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.