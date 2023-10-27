Алонсо — о пользе обновлений: не совсем понятно, сейчас мы воспользуемся тренировками

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об обновлённом болиде перед стартом Гран-при Мексики. Напомним, в минувший уикенд команда представила пакет обновлений во время Гран-при США, но затем оба гонщика команды стартовали с пит-лейна в основной гонке, так как Алонсо выступил с предыдущей версией днища, а Стролл – на модифицированной версии обновления для Остина.

«Почему мы решили внести изменения? Оптимизация настроек. Я думаю, что во время спринтерских уикендов, когда у вас только одна тренировка, чтобы настроить всё в машине, вы всегда рискуете.

У нас была очень сложная первая тренировка, было много проблем с тормозами. И да, мы решили изменить настройки, немного оптимизировать всё, изменить комплектацию и стартовать с пит-лейна. И это был для нас хороший результат, мы увезли из Остина много полезной информации.

Я думаю, что темп, который мы видели в воскресенье, был результатом оптимизации с нашей стороны, и я думаю, что наши основные соперники не смогли должным образом выбрать настройки, имея всего одну тренировку. Так что все были в равных условиях, а мы просто воспользовались возможностью, чтобы провести воскресенье лучше.

Сработают ли обновления в Мексике? Пока не совсем понятно. Я думаю, что это совершенно другая трасса с другими особенностями. Думаю, на этот раз мы воспользуемся всеми тренировками.

После нескольких спринтов мы рады, что у нас есть три тренировки для оптимизации машин. Мы снова будем в равных условиях. Но да, нам действительно нужны эти три тренировки, которые пройдут в ближайшие дни», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.