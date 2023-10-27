Стало известно о самочувствии Сайнса, пропустившего вчерашний день на Гран-при Мексики

Известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил, что его соотечественник, пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший примет участие в первой свободной тренировке Гран-при Мексики. Ранее сообщалось, что Сайнс не присутствовал в расположении команды из-за плохого самочувствия.

«С Сайнсом всё в порядке, и он готов выступить сегодня в первой свободной практике», — написал Фабрега на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1717934577262432539/photo/1

В личном зачёте сезона 2023 года Сайнс занимает четвёртое место с 171 очком, обгоняя напарника по «Феррари» Шарля Леклера на 32 очка.

Напомним, «Феррари» ведёт борьбу в Кубке конструкторов с «Мерседесом» за вторую строчку. Команда из Италии на данный момент проигрывает сопернику в 20 очков.