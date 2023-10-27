Хэмилтон рассказал, чем ему помогло преследование Ферстаппена в гонке Гран-при США

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, какую пользу он извлёк из преследования гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке Гран-при США. Напомним, Ферстаппен выиграл гонку, а Хэмилтон финишировал вторым, но затем был дисквалифицирован.

«Я думаю, единственное, в чём мы, вероятно, находимся на одном уровне с «Ред Булл», — это езда на низкой скорости. Наша машина в целом хороша на низкой скорости в последние пару лет, но чем выше скорость, тем больше расстояние между нами, поэтому вы видите, насколько они быстрее в гонках.

Всегда приятно находиться позади них, потому что ты можешь своими глазами увидеть, где им удаётся начинать разгоняться раньше, чем большинству из нас, машину заносит меньше, поэтому с износом состояния задних шин справиться гораздо легче.

Раньше я был в таком положении, когда у меня была гораздо более стабильная задняя часть, и мне было намного легче поддерживать низкую температуру шин и ездить дольше. Они только что проделали лучшую работу в этом вопросе, у них стабильная платформа, которая очень помогает Максу», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.