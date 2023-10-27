Норрис считает, что «Макларену» будет тяжело на ближайших трассах, в отличие от соперников

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил мнение, что команде тяжело будет бороться за место на подиуме в предстоящих гонках Гран-при Мексики и Бразилии.

«Я думаю, что нас ждут два очень тяжёлых уикенда – и здесь, в Мексике, и в Бразилии. Очень мало поворотов на средней и высокой скорости. Много очень медленных поворотов, где нужны вторая и третья передачи, и именно здесь мы очень слабы.

Думаю, главное то, что в этот уикенд у нашей машины нет сильных сторон. Возможно, короткое торможение на прямой. На этой трассе почти нет средне-высокой скорости, где мы очень конкурентоспособны. Здесь мы уступаем.

Например, в гонках мы всегда вынуждены стремиться к высокой скорости, а это не всегда то, что вам нужно. Но чтобы компенсировать недостаток характеристик на низкой скорости, нам приходится развивать высокую скорость, что приводит к повышению температуры шин и ещё большему их износу. Эти две вещи быстро могут всё изменить. В холодную погоду это сойдёт вам с рук. Но при такой жаре, как, скажем, в Техасе, именно они привели к тому, что в воскресенье мы выступили немного хуже.

В прошлые уикенды были трассы, которые всегда подходили нам достаточно хорошо, а Техас в целом не та трасса, что нам подходит. Так что я думаю, что мы просто увидим небольшой контраст с минувшим уикендом. Например, вы увидите, что болиды «Астон Мартин» будут здесь очень конкурентоспособны. «Мерседес», я думаю, тоже.

Это просто потому, что здесь много второй и третьей передач, поворотов на второй передаче, где мы легко можем потерять много времени на круге.

Мы всегда ясно говорили, будет ли трасса хорошей для нас или плохой. Приятно, когда у нас получается добиться немного большего, но я думаю, что мы уже знаем те проблемы, которые мы испытывали здесь и в Бразилии», — приводит слова Норриса RaceFans.