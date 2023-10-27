Зафнауэр — об уходе из «Альпин»: мне дали обещания, которые не были выполнены

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что владельцы команды не сдержали некоторые свои обещания, данные в начале сотрудничества.

«Очень жаль, что мне дали некоторые обещания, которые не были выполнены, в том числе мне была дана возможность участвовать в 100 гонках, чтобы стать конкурентоспособными и победить.

Мы провели чуть больше 30 гонок, и для меня 30 с чем-то — это не 100. Я человек слова. Когда я даю слово, я выполняю обещание, и честность, которой я научился у своего отца, — это всё для меня. Но кажется, что весь мир не учился у него, поэтому многие обещают одно, но делают другое.

Успех требует времени. У вас может быть план, но вы не можете его реализовать, потому что нет свободных специалистов, чтобы подписать их, как у гонщиков, когда у них истекает контракт. Спросите Кристиана Хорнера, как ему удалось добиться успеха, и он вам ответит, что главное — это преемственность», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1 со ссылкой на Boardroom.