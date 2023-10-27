«Моя огромная мечта сбылась». Вести поблагодарил «Мерседес» после практики ГП Мексики

Датский пилот Фредерик Вести высказался после участия в первой свободной практике Гран-при Мексики в составе «Мерседеса».

«Спасибо вам, ребята. Моя огромная мечта сбылась, и сделать это с вами, ребята, ещё лучше. Спасибо вам за эту возможность», — приводит слова Вести аккаунт «Мерседеса» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, лучший результат в первой тренировке показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал гонщик «Уильмса» Александер Албон, третьим стал партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Гран-при Мексики проходит с 27 по 29 октября.

21-летний Фредерик Вести представляет команду «Према» в Формуле-2. Он занимает второе место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-2.