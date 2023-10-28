Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес: мексиканским болельщикам нравится Ферстаппен, но СМИ создают такое соперничество

Перес: мексиканским болельщикам нравится Ферстаппен, но СМИ создают такое соперничество
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес заявил, что мексиканские болельщики хорошо относятся к его напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«Мексиканским болельщикам очень нравится Макс, он много раз побеждал в Мексике, и они всегда хорошо поддерживали его и всю команду. Но СМИ постоянно создают или пытаются создать подобного рода соперничество. Я не думаю, что это правильно, потому что мексиканские болельщики очень страстные, они просто хотят поддержать всех гонщиков и отлично провести время. Я считаю, что это лучший Гран-при сезона с точки зрения атмосферы», — приводит слова Переса GPblog со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Гран-при Мексики проходит с 27 по 29 октября.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что тысячи фанатов Переса планируют освистывать Ферстаппена во время уикенда в Мексике, а некоторые болельщики угрожали перекрытием улиц, на которых будет появляться нидерландец.

Материалы по теме
Источник: мексиканские фанаты планируют перекрывать улицы, где будет появляться Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android